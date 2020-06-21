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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8610861186128613>
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:38

Прошу прощения, что вмешиваюсь в столь высокотехноЛОХичную дискуссию. Просто ради справки. Меньше двух месяцев назад вышел дистрибутив UBUNTU 20.04 LTS (последние три буквы означают что гарантируется поддержка минимум на 5лет). Распространение полностью бесплатно. В комплекте по умолчанию идет одна из последних версий "огненной лисицы". Все можно постановить не удаляя "винду" (на компе будет две ОС, которые можно запускать в зависимости от потребностей). Сама установка довольно дружественна к пользователю, все подсказывает и пишет что собирается сделать, предлагая сделать выбор. Чтобы начать достаточно скачать 2.7 гиг с сайта, создать установочную флешку и вперде, менее чем через час вы прикоснетесь к миру линуксоидов. (хотя многие уже давно к нему прикоснулись - ведь андроид это по сути тоже линукс ;)). Не рекламирую. Ни разу не айтишник. Просто три года назад по воле случая ушел от винды и ни разу не пожалел.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:03

Flamingo
Я программист. Коммерческий стаж 14лет.

Так вот мониторю тему, и сижу на 10е. Тут адекватная поддержка и общий язык с производителями железа. Поставил - работает ну глюки бывают...
Те же глюки линуксах - их 10летиями не чинят.

С линуксами на игрался ...
Убунта тупо на любителя... Есть желание лечить ОС, ну в перед.
Хватило того, что регулятор громкости грузил систему на 100%, на ноутбуке было колесико, его крутишь система умирает... де***!

Из последних Убунт, рабочие окружение грузит 1 ядро системы полностью! Кривая поддержка драйверов АМД - это не лечится.
А у меня видеокарта игровая rx580 да и проц от АМД 2600x. Нахрен мне грабли эти?

Ни кому не советую ставить линукс...
Ну только если есть опыт или желание по-трахатся.

Как итог, линукс для серверов, виндовс для рабочего / домашнего компа.

П.с. Я честно не пробовал легкие дистрибутивы линуска под десктоп. Но особого желание нет, ведь есть WSL.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:14

для себя- только андроид
для работы- ну шо стоит, на том и приходится :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:19

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Таки правы - пора переходить на 7-ку.


7а віндовс теж закінчила час свого життя
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:25

vpchelko вам как специалисту - безусловно виднее. Но опять таки берите поправку на все таки разные потребности от операционки для обычного юзера и айтишника и под разные задачи. Как юзеру не могу сказать мне чего-то после винды не хватало (игрушки не интересуют в принципе). Учитывая, что до линукса у меня за последние 25 лет до этого был опыт работы только с 2 ОС - в начале 90-х с уже забытой MS_DOS, а после нее лишь разные версии винды - то переход на линукс дался абсолютно без проблем. Ну и за 3 года использования была по сути лишь одна проблема, с которой не смог справится сам - пришлось обращаться к специалистам (с виндой, пока в итоге не сгорел жесткий диск, обращался чаще). Поэтому лично меня пока все устраивает и причин возвращаться уж точно не вижу.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 21 чер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:25

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:Кали - вещь,я доволен,вайфаёв более десятка,соседи и не в курсе))

Я бы такого хитрого соседа нашел
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:26

Flamingo

Главное отзывчивость системы, ну Убунта жрет её.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:29

  Flamingo написав:vpchelko вам как специалисту - безусловно виднее. Но опять таки берите поправку на все таки разные потребности от операционки для обычного юзера и айтишника и под разные задачи. Как юзеру не могу сказать мне чего-то после винды не хватало (игрушки не интересуют в принципе). Учитывая, что до линукса у меня за последние 25 лет до этого был опыт работы только с 2 ОС - в начале 90-х с уже забытой MS_DOS, а после нее лишь разные версии винды - то переход на линукс дался абсолютно без проблем. Ну и за 3 года использования была по сути лишь одна проблема, с которой не смог справится сам - пришлось обращаться к специалистам (с виндой, пока в итоге не сгорел жесткий диск, обращался чаще). Поэтому лично меня пока все устраивает и причин возвращаться уж точно не вижу.


Office не будет хватать - если активно юзаешь, особенно Excel
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:34

Re: Приватбанк

  Shaman написав:Office не будет хватать - если активно юзаешь, особенно Excel

А с офисом вообще беда...
Ни МС-офис ни либра-офис ни его аналоги нормально не работают.
Весь этот - софт абсолютно неадекватный насчет ресурсов... запускаться дольше 30 секунд? на компе i9400 / nvme sumsung pro? какие уе№аны пишут такой софт?
Максимально избегаю как страшный сон!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 21 чер, 2020 22:38, всього редагувалось 3 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:35

Shaman прошу прощения, но вы тут пальцем в небо попали. Либра (LibreOffice Calc) после екселя немного была не привычна, но заменила его полностью. Ну то есть вот вообще совсем. Никаких неудобств без экселя.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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