То есть как не работают нормально? Вообще ни одной проблемы за 3 года.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:38
То есть как не работают нормально? Вообще ни одной проблемы за 3 года.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:45
для простеньких таблиц - да.
а если что-то мощно-аналитическое, исходники на десятки тыс строк, множественные сводные таблицы, фильтры и проч - увы нет.
плюс совместимость Office и Libra хромает уже на сводных таблицах.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:53
Re: Приватбанк
|