RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8610861186128613
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:38

  vpchelko написав:Ни МС-офис ни либра-офис ни его аналоги нормально не работают.

То есть как не работают нормально? Вообще ни одной проблемы за 3 года.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:45

  Flamingo написав:Shaman прошу прощения, но вы тут пальцем в небо попали. Либра (LibreOffice Calc) после екселя немного была не привычна, но заменила его полностью. Ну то есть вот вообще совсем. Никаких неудобств без экселя.


для простеньких таблиц - да.
а если что-то мощно-аналитическое, исходники на десятки тыс строк, множественные сводные таблицы, фильтры и проч - увы нет.
плюс совместимость Office и Libra хромает уже на сводных таблицах.
Shaman
 
Повідомлень: 366
З нами з: 29.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:53

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:То есть как не работают нормально? Вообще ни одной проблемы за 3 года.

последний раз пытался документы с gov.ua посмотреть - тупо зависало, открылось после импорта в google docs в веб варианте смотрел.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8610861186128613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Skiw, vpchelko, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron