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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8612861386148615
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:56

  V2 написав:
  greenozon написав:ПБ придумав новий слоган :)
побачив сьогодні в П24


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Це де-юре!
А де-факто звучить так:
#зеленелайно. Ми просто кидаємо клієнтів!


"Берём и кидаем!"*

*И шо Вы нам сделаете? :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:52

Re: Приватбанк

Шо беня, шо государство... карма так и осталась
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 01:06

  Stringer написав:Шо беня, шо государство... карма так и осталась

Не надо ля-ля, вспомните каким банк был при Бене и каким г*** он стал сейчас. Валять - не строить.
Maksi2
 
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