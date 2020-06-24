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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:56
V2 написав: greenozon написав:
ПБ придумав новий слоган
побачив сьогодні в П24
Це де-юре!
А де-факто звучить так:#зеленелайно. Ми просто кидаємо клієнтів!
"Берём и кидаем!"*
*И шо Вы нам сделаете?
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 24 чер, 2020 20:52
Шо беня, шо государство... карма так и осталась
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Додано: Чет 25 чер, 2020 01:06
Stringer написав:
Шо беня, шо государство... карма так и осталась
Не надо ля-ля, вспомните каким банк был при Бене и каким г*** он стал сейчас. Валять - не строить.
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