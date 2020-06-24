"Берём и кидаем!"*
*И шо Вы нам сделаете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:56
"Берём и кидаем!"*
*И шо Вы нам сделаете?
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 24 чер, 2020 20:52
Re: Приватбанк
Шо беня, шо государство... карма так и осталась
Додано: Чет 25 чер, 2020 01:06
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:50
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