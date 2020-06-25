2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями карток Mastercard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі відповідно – «Учасник Акції» та «Картка»).
5.1.2. Протягом відповідного етапу Періоду Акції у додатку Приват24 здійснити за допомогою Картки Mastercard т будь-які 2 (дві) оплати (комунальні послуги, мобільний зв'язок, Інтернет/ТВ) на загальну суму від 700,00 грн (семисот) гривень (надалі – «Транзакція»).
Увага, де написано, що клієнт Прихвата, у якого є МК Прихвата у П24 має розрахуватися саме нею? Логічно усе зрозуміло, але хіба так важко це прописати словами, що запобігти черговому свинобунту?
5.1.2. Протягом відповідного етапу Періоду Акції у додатку Приват24 здійснити за допомогою Картки Mastercard т будь-які 2 (дві) оплати (комунальні послуги, мобільний зв'язок, Інтернет/ТВ) на загальну суму від 700,00 грн (семисот) гривень (надалі – «Транзакція»).
Увага, де написано, що клієнт Прихвата, у якого є МК Прихвата у П24 має розрахуватися саме нею? Логічно усе зрозуміло, але хіба так важко це прописати словами, що запобігти черговому свинобунту?
Я плачу коммуналку через Некст картой New Card от Укрсиба. Комиссии по каждому платежу идут Привату. Карта - Мастеркард. Пусть попробуют мне доказать, что я не выполняю условия акции...
Для участі в акції потрібні лише карти приматбанку, на 1 ак зареєструвався, на 2 не дало, пише:у вас немає картки приватбанку (там лише visa) і не зареєструвало. З цього всього мораль: для участі в акції потрібні лише картки MasterCard від приматбанку.