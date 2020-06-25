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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8612861386148615
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:56

  V2 написав:
  greenozon написав:ПБ придумав новий слоган :)
побачив сьогодні в П24


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Це де-юре!
А де-факто звучить так:
#зеленелайно. Ми просто кидаємо клієнтів!


"Берём и кидаем!"*

*И шо Вы нам сделаете? :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:52

Re: Приватбанк

Шо беня, шо государство... карма так и осталась
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 01:06

  Stringer написав:Шо беня, шо государство... карма так и осталась

Не надо ля-ля, вспомните каким банк был при Бене и каким г*** он стал сейчас. Валять - не строить.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:50

Нова акцція від ПБ

http://prntscr.com/t68neg

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... dium=email
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 16:35

  greenozon написав:Нова акцція від ПБ

http://prntscr.com/t68neg

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... dium=email

Маркетологи ні чому не вчаться:
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями карток Mastercard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі відповідно – «Учасник Акції» та «Картка»).

5.1.2. Протягом відповідного етапу Періоду Акції у додатку Приват24 здійснити за допомогою Картки Mastercard т будь-які 2 (дві) оплати (комунальні послуги, мобільний зв'язок, Інтернет/ТВ) на загальну суму від 700,00 грн (семисот) гривень (надалі – «Транзакція»).

Увага, де написано, що клієнт Прихвата, у якого є МК Прихвата у П24 має розрахуватися саме нею? Логічно усе зрозуміло, але хіба так важко це прописати словами, що запобігти черговому свинобунту?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 06:20

  greenozon написав:Нова акцція від ПБ
http://prntscr.com/t68neg
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... dium=email

Потрібно оплатити якісь дві послуги із трьох: комуналка, інтернет/ТБ, мобільний звязок? Якщо заплатити лише комуналку від 700 грн., то не пройде?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:54

  klug написав:
5.1.2. Протягом відповідного етапу Періоду Акції у додатку Приват24 здійснити за допомогою Картки Mastercard т будь-які 2 (дві) оплати (комунальні послуги, мобільний зв'язок, Інтернет/ТВ) на загальну суму від 700,00 грн (семисот) гривень (надалі – «Транзакція»).

Увага, де написано, що клієнт Прихвата, у якого є МК Прихвата у П24 має розрахуватися саме нею? Логічно усе зрозуміло, але хіба так важко це прописати словами, що запобігти черговому свинобунту?


Я плачу коммуналку через Некст картой New Card от Укрсиба. Комиссии по каждому платежу идут Привату. Карта - Мастеркард. Пусть попробуют мне доказать, что я не выполняю условия акции...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:01

Искатель
Якою карткою необхідно здійснювати платежі?
Будь-якою гривневою карткою Mastercard від ПриватБанку.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:25

Для участі в акції потрібні лише карти приматбанку, на 1 ак зареєструвався, на 2 не дало, пише:у вас немає картки приватбанку (там лише visa) і не зареєструвало. З цього всього мораль: для участі в акції потрібні лише картки MasterCard від приматбанку.
melkh
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