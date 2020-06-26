Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:22

Снова Приватбанк, снова "Оплата частями"Единственный нюанс - это уже полная история с концом. Начало я писал в отзыве на Минфине, но его удалили.Какое то время назад мне обнулили лимит по Оплате частями. Причина на скрине.(Для людей, которые посчитают уместным вопрос действительно ли была просрочка у отдельного физического лица, которому какой то банк выдавал кредит на свое усмотрение без моего совета или поручительства - не знаю и узнавать не собираюсь. Вроде как имел место овердрафт в Таскомбанке, но это не точно и меня не интересует.)На тот момент у меня было две рассрочки, которые выплачивались со своих средств. И был полностью неиспользованый лимит на кредитной карте 25 тысяч, срезать который бы логичнее. Но нет, обнулили именно используемую услугу.Надо добавить, что кредитная история у меня очень красивая, без просрочек , но свинорыльная. Как вариант допускаю, что именно неполучение банком дополнительных комиссий есть настоящей причинойРассрочки я закрыл, остался последний платеж. Лимит вернули.А всё уже, всё, надо было раньше (с)Следующую рассрочку оформил через другой банк. Который вышел с этим предложением на рынок последним и условия предложил в два раза лучше. Приват будет в списке рассматриваемых самым последним.Клиент банка с 2008 годика.