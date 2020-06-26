RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8613861486158616
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:12

  melkh написав:Для участі в акції потрібні лише карти приматбанку, на 1 ак зареєструвався, на 2 не дало, пише:у вас немає картки приватбанку (там лише visa) і не зареєструвало. З цього всього мораль: для участі в акції потрібні лише картки MasterCard від приматбанку.

Вывод на странице акции.
Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard, у яких є ІПН.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9791
З нами з: 03.11.08
Подякував: 719 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:58

забыты все обиды и недоразумения. Свинки опять потягиваются к корыту.

З.Ы.
так и не понял можно платить 2 комуналки?
можно ли платить волю и мобилку?
т.е. нужно ли как-то комбинировать или можно из одной категории?
что если оплат будет много допустим 700 грн комуналкак и 10 платежей мобилок по 1 грн. не сделают ли они тогда кэшбек 2 грн. (как за две оплаты мобилки)
что если карта заканчивается 31 июля?
если выиграю они выплатят?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 21.04.11
Подякував: 578 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:39

давненько не следил за новостями.
через их cash-in терминалы еще можно напрямую пополнять валютный приват-вклад?
не помню точно алгоритм.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14798
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 4365 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:08

  greenozon написав:ПБ придумав новий слоган :)
побачив сьогодні в П24


Зображення


В приваті є і креативніші речі:
«ПриватБанк» поддержал ЛГБТ https://mc.today/privatbank-privatbank- ... entiruyut/

Зображення

  Yuri_T написав:давненько не следил за новостями.
через их cash-in терминалы еще можно напрямую пополнять валютный приват-вклад?
не помню точно алгоритм.


Банківські послуги - мої депозити - вибрати і поповнити
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:46

  Yuri_T написав:давненько не следил за новостями.
через их cash-in терминалы еще можно напрямую пополнять валютный приват-вклад?
не помню точно алгоритм.

можно. если пополняли ранее ниче не поменялось
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:34

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Потрібно оплатити якісь дві послуги із трьох: комуналка, інтернет/ТБ, мобільний звязок? Якщо заплатити лише комуналку від 700 грн., то не пройде?


Ще тре мати щастя.
Еще акция идет - Виза от ИЗИ , тоже комуналь. Выиграли 0,0001%
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 23.11.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:22

Re: Приватбанк

Снова Приватбанк, снова "Оплата частями"
Единственный нюанс - это уже полная история с концом. Начало я писал в отзыве на Минфине, но его удалили.

Какое то время назад мне обнулили лимит по Оплате частями. Причина на скрине.
(Для людей, которые посчитают уместным вопрос действительно ли была просрочка у отдельного физического лица, которому какой то банк выдавал кредит на свое усмотрение без моего совета или поручительства - не знаю и узнавать не собираюсь. Вроде как имел место овердрафт в Таскомбанке, но это не точно и меня не интересует.)
На тот момент у меня было две рассрочки, которые выплачивались со своих средств. И был полностью неиспользованый лимит на кредитной карте 25 тысяч, срезать который бы логичнее. Но нет, обнулили именно используемую услугу.
Надо добавить, что кредитная история у меня очень красивая, без просрочек , но свинорыльная. Как вариант допускаю, что именно неполучение банком дополнительных комиссий есть настоящей причиной
Рассрочки я закрыл, остался последний платеж. Лимит вернули.
А всё уже, всё, надо было раньше (с)
Следующую рассрочку оформил через другой банк. Который вышел с этим предложением на рынок последним и условия предложил в два раза лучше. Приват будет в списке рассматриваемых самым последним.
Клиент банка с 2008 годика.Зображення
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8613861486158616
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kushvadimv, miltador і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.