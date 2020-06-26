Вывод на странице акции.
Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard, у яких є ІПН.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:12
Вывод на странице акции.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:58
забыты все обиды и недоразумения. Свинки опять потягиваются к корыту.
З.Ы.
так и не понял можно платить 2 комуналки?
можно ли платить волю и мобилку?
т.е. нужно ли как-то комбинировать или можно из одной категории?
что если оплат будет много допустим 700 грн комуналкак и 10 платежей мобилок по 1 грн. не сделают ли они тогда кэшбек 2 грн. (как за две оплаты мобилки)
что если карта заканчивается 31 июля?
если выиграю они выплатят?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:39
давненько не следил за новостями.
через их cash-in терминалы еще можно напрямую пополнять валютный приват-вклад?
не помню точно алгоритм.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:08
В приваті є і креативніші речі:
Банківські послуги - мої депозити - вибрати і поповнити
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:46
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:34
Re: Приватбанк
Ще тре мати щастя.
Еще акция идет - Виза от ИЗИ , тоже комуналь. Выиграли 0,0001%
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:22
Re: Приватбанк
Снова Приватбанк, снова "Оплата частями"
Единственный нюанс - это уже полная история с концом. Начало я писал в отзыве на Минфине, но его удалили.
Какое то время назад мне обнулили лимит по Оплате частями. Причина на скрине.
(Для людей, которые посчитают уместным вопрос действительно ли была просрочка у отдельного физического лица, которому какой то банк выдавал кредит на свое усмотрение без моего совета или поручительства - не знаю и узнавать не собираюсь. Вроде как имел место овердрафт в Таскомбанке, но это не точно и меня не интересует.)
На тот момент у меня было две рассрочки, которые выплачивались со своих средств. И был полностью неиспользованый лимит на кредитной карте 25 тысяч, срезать который бы логичнее. Но нет, обнулили именно используемую услугу.
Надо добавить, что кредитная история у меня очень красивая, без просрочек , но свинорыльная. Как вариант допускаю, что именно неполучение банком дополнительных комиссий есть настоящей причиной
Рассрочки я закрыл, остался последний платеж. Лимит вернули.
А всё уже, всё, надо было раньше (с)
Следующую рассрочку оформил через другой банк. Который вышел с этим предложением на рынок последним и условия предложил в два раза лучше. Приват будет в списке рассматриваемых самым последним.
Клиент банка с 2008 годика.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:41
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:59
|