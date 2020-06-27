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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8614861586168617
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:48

Re: Приватбанк

Сколько $ можно получить из России переводом вестерн Юнион или мониграмм? И вывести на кдв без вопросов финмониторинга.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:08

http://www.ufg.com.ua/wu/modules.php?op ... cle&sid=56

але є екстра ліміти в напрямку Ру
https://www.rbc.ru/finances/22/07/2019/ ... =from_main
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:33

Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:35

  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.


В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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