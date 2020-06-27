|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:48
Re: Приватбанк
Сколько $ можно получить из России переводом вестерн Юнион или мониграмм? И вывести на кдв без вопросов финмониторинга.
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:08
але є екстра ліміти в напрямку Ру
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:35
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
Не читаю Будивельника и Trast.
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|