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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:48
Сколько $ можно получить из России переводом вестерн Юнион или мониграмм? И вывести на кдв без вопросов финмониторинга.
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andreyiskra
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:08
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greenozon
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:33
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
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andreyiskra
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:35
andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:59
freeze написав: andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
это никто не делает, равно как никьо не включает подарки, подаренные вам на день рождения вы в декларацию
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Додано: Нед 28 чер, 2020 06:45
freeze написав: andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?
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andreyiskra
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