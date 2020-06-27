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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8614861586168617
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:48

Re: Приватбанк

Сколько $ можно получить из России переводом вестерн Юнион или мониграмм? И вывести на кдв без вопросов финмониторинга.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:08

http://www.ufg.com.ua/wu/modules.php?op ... cle&sid=56

але є екстра ліміти в напрямку Ру
https://www.rbc.ru/finances/22/07/2019/ ... =from_main
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:33

Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:35

  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.


В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:59

  freeze написав:
  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.


В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:


это никто не делает, равно как никьо не включает подарки, подаренные вам на день рождения вы в декларацию
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 06:45

  freeze написав:
  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.


В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:

Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:56

Re: Приватбанк

IMPRINTER написав:
  freeze написав:
  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.


В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:


это никто не делает, равно как никьо не включает подарки, подаренные вам на день рождения вы в декларацию


Про подарки никто не узнает, а про доллары из-за рубежа Большой брат оставил вечную запись на сервере, если Малый брат из ДПС эту запись не прочитал, то это просто дело времени.
Хотя я в принципе тоже не декларирую такую хрень, надежда на авось и перманентный бардак. Хотя надо признать, что наши цифровики и Гетманцевы в последнее время оживились.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:00

  andreyiskra написав:
  freeze написав:
  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.


В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:

Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?


так все и говорят - долги отдают :wink:
сейчас прокатывает, особенно на таких небольших суммах.
пока это не прижмут, так и будем бантустаном 8)
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:10

Re: Приватбанк

andreyiskra написав:
  freeze написав:В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:

Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?


Не переживайте, в крайнем случае подоходный начислят, небольшой штраф и пеню, но вероятность этого на сегодня крайне мала.
А там глядишь и трехлетний срок исковой давности пролетит.
Пока я знаю наличие проблемы при действительно больших суммах таких переводов за год.
Наши с вами несколько тысяч долларов за год переводов действительно пока мало интересны для Брата смотрящего.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:14

  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
не факт.Там у них какие-то ограничения были на переводы к нам международными системами.Отпишитесь потом, плиз, как всё прошло, а то интересно как оно.
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