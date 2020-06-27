|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:48
Сколько $ можно получить из России переводом вестерн Юнион или мониграмм? И вывести на кдв без вопросов финмониторинга.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:08
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8839
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:33
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:35
andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
Не читаю Будивельника и Trast.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17408
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4261 раз.
- Подякували: 6866 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:59
freeze написав: andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
это никто не делает, равно как никьо не включает подарки, подаренные вам на день рождения вы в декларацию
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37410
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5951 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Нед 28 чер, 2020 06:45
freeze написав: andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 08:56
IMPRINTER написав: freeze написав: andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
это никто не делает, равно как никьо не включает подарки, подаренные вам на день рождения вы в декларацию
Про подарки никто не узнает, а про доллары из-за рубежа Большой брат оставил вечную запись на сервере, если Малый брат из ДПС эту запись не прочитал, то это просто дело времени.
Хотя я в принципе тоже не декларирую такую хрень, надежда на авось и перманентный бардак. Хотя надо признать, что наши цифровики и Гетманцевы в последнее время оживились.
Не читаю Будивельника и Trast.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17408
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4261 раз.
- Подякували: 6866 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:00
andreyiskra написав: freeze написав: andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?
так все и говорят - долги отдают
сейчас прокатывает, особенно на таких небольших суммах.
пока это не прижмут, так и будем бантустаном
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:10
andreyiskra написав: freeze написав:
В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем
Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?
Не переживайте, в крайнем случае подоходный начислят, небольшой штраф и пеню, но вероятность этого на сегодня крайне мала.
А там глядишь и трехлетний срок исковой давности пролетит.
Пока я знаю наличие проблемы при действительно больших суммах таких переводов за год.
Наши с вами несколько тысяч долларов за год переводов действительно пока мало интересны для Брата смотрящего.
Не читаю Будивельника и Trast.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17408
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4261 раз.
- Подякували: 6866 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:14
andreyiskra написав:
Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.
не факт.Там у них какие-то ограничения были на переводы к нам международными системами.Отпишитесь потом, плиз, как всё прошло, а то интересно как оно.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, kreuz
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|