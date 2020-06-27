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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8615861686178618
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:58

  andreyiskra написав:
  freeze написав:
  andreyiskra написав:Спасибо, вообщем 1200 $ я получу из России без проблем.


В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:

Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?


Без разницы. Перевод из за границы -налог. Кто что вам вернул пох.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:00

  freeze написав:
IMPRINTER написав:
Про подарки никто не узнает, а про доллары из-за рубежа Большой брат оставил вечную запись на сервере, если Малый брат из ДПС эту запись не прочитал, то это просто дело времени.
Хотя я в принципе тоже не декларирую такую хрень, надежда на авось и перманентный бардак. Хотя надо признать, что наши цифровики и Гетманцевы в последнее время оживились.


Ну пока небыло прецедентов таких небыло.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:03

  IMPRINTER написав:
  andreyiskra написав:
  freeze написав:В ежегодную декларацию не забудьте включить и уплатить подоходный, тогда будет без проблем :mrgreen:

Я не начальник на работе, декларацию не подаю. А если, например, это мне долг отдали?


Без разницы. Перевод из за границы -налог. Кто что вам вернул пох.

А если это я сам себе так перевел гроши, шобы не тасКать наличкой 10К через храницу?
Ну или жена (иль какие родычи) перекинули?
В ДекларАШке есть какая храфа шобы такое отобразить и ничо не заплатить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:08

clientage

Пох

Для громадян України суми грошових переказів, одержаних з-за кордону незалежно від способу отримання переказу (зарахування на поточний, у т. ч. картковий, рахунок, готівкою) є доходом, з якого необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Іноземним доходом є сума отриманого міжнародного грошового переказу за будь-якою системою (SWIFT, Western Union, MoneyGram, VISA, MasterCard тощо).

Сплачувати податок на суму отриманих грошових переказів зобов’язана самостійно фізична особа – одержувач переказу. Банк у разі виплати сум переказів не є податковим агентом, тобто податок із суми виплаченого переказу не стягується, і переказ виплачується в повному обсязі.

Фізична особа – одержувач переказу – зобов’язана самостійно включити суму іноземних доходів (отриманих міжнародних грошових переказів) у загальний річний оподатковуваний дохід і подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року, нарахувати та сплатити податок із таких доходів у бюджет.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:14

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:Для громадян України суми грошових переказів, одержаних з-за кордону незалежно від способу отримання переказу (зарахування на поточний, у т. ч. картковий, рахунок, готівкою) є доходом, з якого необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Іноземним доходом є сума отриманого міжнародного грошового переказу за будь-якою системою (SWIFT, Western Union, MoneyGram, VISA, MasterCard тощо).

Сууупер, тада непонятно чо кипишь за вывод средств с иностранных криптобирж?
Они полюбэ выводятся через МПС, т.е. должны облагаться 18+1,5%% :mrgreen:
Есть ньюанс с выводом с наших бирж, но эт просто решается -- нуна сделать оту Куну налоговым аГЭнтам :mrgreen:
Дякую, ща скину рацуху в ДФС :mrgreen: :mrgreen:

ПС. Или все таки, нуна различать междунароные перевод и р2р-пополняшку карты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:32

Re: Приватбанк

Подскажите, плиз, в ЛС, какие еще тропки остались вывода своих с уни?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:32

clientage

поскольку никто не платит те налоги, которые идут не через налоговых агентов - никто не ответит ...
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IMPRINTER
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