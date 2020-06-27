Без разницы. Перевод из за границы -налог. Кто что вам вернул пох.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:58
Без разницы. Перевод из за границы -налог. Кто что вам вернул пох.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 11:00
Ну пока небыло прецедентов таких небыло.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 11:03
А если это я сам себе так перевел гроши, шобы не тасКать наличкой 10К через храницу?
Ну или жена (иль какие родычи) перекинули?
В ДекларАШке есть какая храфа шобы такое отобразить и ничо не заплатить?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:08
clientage
Пох
Для громадян України суми грошових переказів, одержаних з-за кордону незалежно від способу отримання переказу (зарахування на поточний, у т. ч. картковий, рахунок, готівкою) є доходом, з якого необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Іноземним доходом є сума отриманого міжнародного грошового переказу за будь-якою системою (SWIFT, Western Union, MoneyGram, VISA, MasterCard тощо).
Сплачувати податок на суму отриманих грошових переказів зобов’язана самостійно фізична особа – одержувач переказу. Банк у разі виплати сум переказів не є податковим агентом, тобто податок із суми виплаченого переказу не стягується, і переказ виплачується в повному обсязі.
Фізична особа – одержувач переказу – зобов’язана самостійно включити суму іноземних доходів (отриманих міжнародних грошових переказів) у загальний річний оподатковуваний дохід і подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року, нарахувати та сплатити податок із таких доходів у бюджет.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 11:14
Re: Приватбанк
Сууупер, тада непонятно чо кипишь за вывод средств с иностранных криптобирж?
Они полюбэ выводятся через МПС, т.е. должны облагаться 18+1,5%%
Есть ньюанс с выводом с наших бирж, но эт просто решается -- нуна сделать оту Куну налоговым аГЭнтам
Дякую, ща скину рацуху в ДФС
ПС. Или все таки, нуна различать междунароные перевод и р2р-пополняшку карты?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:32
Re: Приватбанк
Подскажите, плиз, в ЛС, какие еще тропки остались вывода своих с уни?
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:32
clientage
поскольку никто не платит те налоги, которые идут не через налоговых агентов - никто не ответит ...
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