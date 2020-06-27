Додано: Нед 28 чер, 2020 11:08

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Для громадян України суми грошових переказів, одержаних з-за кордону незалежно від способу отримання переказу (зарахування на поточний, у т. ч. картковий, рахунок, готівкою) є доходом, з якого необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Іноземним доходом є сума отриманого міжнародного грошового переказу за будь-якою системою (SWIFT, Western Union, MoneyGram, VISA, MasterCard тощо).



Сплачувати податок на суму отриманих грошових переказів зобов’язана самостійно фізична особа – одержувач переказу. Банк у разі виплати сум переказів не є податковим агентом, тобто податок із суми виплаченого переказу не стягується, і переказ виплачується в повному обсязі.



Фізична особа – одержувач переказу – зобов’язана самостійно включити суму іноземних доходів (отриманих міжнародних грошових переказів) у загальний річний оподатковуваний дохід і подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року, нарахувати та сплатити податок із таких доходів у бюджет.

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