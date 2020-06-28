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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8616861786188619
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:45

  IMPRINTER написав:clientage

Пох

Для громадян України суми грошових переказів, одержаних з-за кордону незалежно від способу отримання переказу (зарахування на поточний, у т. ч. картковий, рахунок, готівкою) є доходом, з якого необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Іноземним доходом є сума отриманого міжнародного грошового переказу за будь-якою системою (SWIFT, Western Union, MoneyGram, VISA, MasterCard тощо).

Сплачувати податок на суму отриманих грошових переказів зобов’язана самостійно фізична особа – одержувач переказу. Банк у разі виплати сум переказів не є податковим агентом, тобто податок із суми виплаченого переказу не стягується, і переказ виплачується в повному обсязі.

Фізична особа – одержувач переказу – зобов’язана самостійно включити суму іноземних доходів (отриманих міжнародних грошових переказів) у загальний річний оподатковуваний дохід і подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року, нарахувати та сплатити податок із таких доходів у бюджет.


Це де Ви таке вичитали? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:53

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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:01

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Это норма налогового кодекса. И переводы с заграницы и подарки. Государство свою волосатую руку и тут приложить хочет
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:51

  Goodman написав:
  Искатель написав:Лежит, ждет чего-то...


Ждет звонка от девочек - их очень беспокоит неактивность кредитки , где то вылазит у них там в планах и портит картину маслом.

Да, было такое!
"У Вас все нормально? Может, есть какие-то проблемы в пользовании картой? - Нет, все нормально. - Если что, звоните-обращайтесь... - Спасибо!"
Действительно, где-то вылазит...
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