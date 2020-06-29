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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8617861886198620
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:34

  greenozon написав:прийшла на пошту вау новина від ПБ :)

http://prntscr.com/t8z2ao

що це було


3.5 * 12 = 42 :arrow: 3.4 * 12 = 40.8 :lol:
где обещанные дешевые кредиты? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:54

  greenozon написав:прийшла на пошту вау новина від ПБ :)

http://prntscr.com/t8z2ao

що це було

Эти "дблы блдь"(с) прислали такое письмо по карте, у которой кредитный лимит был ими срезан до нуля, и не поднимается уже более года.

Диджитализация, которую мы заслужили :)
Украина - богатая страна!
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  #<1 ... 8617861886198620
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