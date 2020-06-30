greenozon написав:прийшла на пошту вау новина від ПБ
http://prntscr.com/t8z2ao
що це було
3.5 * 12 = 42 3.4 * 12 = 40.8
где обещанные дешевые кредиты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:34
3.5 * 12 = 42 3.4 * 12 = 40.8
где обещанные дешевые кредиты?
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:54
Эти "дблы блдь"(с) прислали такое письмо по карте, у которой кредитный лимит был ими срезан до нуля, и не поднимается уже более года.
Диджитализация, которую мы заслужили
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:53
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
Вау-новина! З 01.08.2020 знижується базова процентна ставка до 3,4% на місяць за договором вашої картки «Універсальна Gold»! (з 3,5%)
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Додано: Вів 30 чер, 2020 21:19
Ромасик
Особенно по депозитам
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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