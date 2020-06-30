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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8617861886198620
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:34

  greenozon написав:прийшла на пошту вау новина від ПБ :)

http://prntscr.com/t8z2ao

що це було


3.5 * 12 = 42 :arrow: 3.4 * 12 = 40.8 :lol:
где обещанные дешевые кредиты? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:54

  greenozon написав:прийшла на пошту вау новина від ПБ :)

http://prntscr.com/t8z2ao

що це було

Эти "дблы блдь"(с) прислали такое письмо по карте, у которой кредитный лимит был ими срезан до нуля, и не поднимается уже более года.

Диджитализация, которую мы заслужили :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:53

  MASolomko написав:Так себе новость. С учётом падения ставок на депозиты банк снизил % по кредитной карты вообще на мизер. Ну сделали бы 3 % в месяц для Gold...

До 2013 года было 2,8%
Правда, я и тогда их не платил. Всё равно же очень много.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22

Вау-новина! З 01.08.2020 знижується базова процентна ставка до 3,4% на місяць за договором вашої картки «Універсальна Gold»! (з 3,5%)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:19

Ромасик
Особенно по депозитам :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:13

Re: Приватбанк

  Ромасик написав:Вау-новина!


Слово держат "лидер продаж" по гривне на 12 уже 9% . Гордятся - они нас сделали и дают пример другим .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:19

Re: Приватбанк

Также как и ипотека 10%
newset
 
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