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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8618861986208621
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:28

  hyrma написав:
  newset написав:Также как и ипотека 10%

С сегодняшнего дня ипотека под 10% - скажите, где можно увидеть подробную информацию?

у вас досі немає персонального менеджера? :)
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:29

  Goodman написав:
  Ромасик написав:Вау-новина!

Слово держат "лидер продаж" по гривне на 12 уже 9% . Гордятся - они нас сделали и дают пример другим .

та забув уже коли користувався що кредиткою, що депозитами їхніми.
Тільки дзвонять задовбують.
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 30.03.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8618861986208621
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