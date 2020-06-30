у вас досі немає персонального менеджера?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:28
у вас досі немає персонального менеджера?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:29
та забув уже коли користувався що кредиткою, що депозитами їхніми.
Тільки дзвонять задовбують.
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:44
Re: Приватбанк
Пытался оплатить заказ через OLX доставку.
Операция была отклонена, в чате написали, что нужно обратиться в отделение.
Операция подтверждается SMS паролем, я сообщил все свои данные в чате, и все равно нужно топать в отделение? Они написали, что операция небезопасная. Так вообще запретите все платежи в интернете, они же небезопасные!
На главной странице они у себя повесили баннер: Залишайтеся вдома, пандемия и прочее. Так почему, чтобы оплатить в онлайне я должен топать в отделение, а? Еще когда они сами повесили у себя на сайте баннер про коронавирус. Уже хотя бы последовательными бы были.
Попросил оплатить родственника, у него с карты списалась еще комиссия 4%. Ну зачем мне это надо?
Теперь родственник тоже должен топать в отделение, чтобы отменить операцию?
Кроме того, мне товар нужен был срочно, я искал определенную модель.
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