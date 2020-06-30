Додано: Сер 01 лип, 2020 18:44

Пытался оплатить заказ через OLX доставку.

Операция была отклонена, в чате написали, что нужно обратиться в отделение.

Операция подтверждается SMS паролем, я сообщил все свои данные в чате, и все равно нужно топать в отделение? Они написали, что операция небезопасная. Так вообще запретите все платежи в интернете, они же небезопасные!

На главной странице они у себя повесили баннер: Залишайтеся вдома, пандемия и прочее. Так почему, чтобы оплатить в онлайне я должен топать в отделение, а? Еще когда они сами повесили у себя на сайте баннер про коронавирус. Уже хотя бы последовательными бы были.

Попросил оплатить родственника, у него с карты списалась еще комиссия 4%. Ну зачем мне это надо?

Теперь родственник тоже должен топать в отделение, чтобы отменить операцию?

Кроме того, мне товар нужен был срочно, я искал определенную модель.