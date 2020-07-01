у вас досі немає персонального менеджера?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:28
у вас досі немає персонального менеджера?
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:29
та забув уже коли користувався що кредиткою, що депозитами їхніми.
Тільки дзвонять задовбують.
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:44
Re: Приватбанк
Пытался оплатить заказ через OLX доставку.
Операция была отклонена, в чате написали, что нужно обратиться в отделение.
Операция подтверждается SMS паролем, я сообщил все свои данные в чате, и все равно нужно топать в отделение? Они написали, что операция небезопасная. Так вообще запретите все платежи в интернете, они же небезопасные!
На главной странице они у себя повесили баннер: Залишайтеся вдома, пандемия и прочее. Так почему, чтобы оплатить в онлайне я должен топать в отделение, а? Еще когда они сами повесили у себя на сайте баннер про коронавирус. Уже хотя бы последовательными бы были.
Попросил оплатить родственника, у него с карты списалась еще комиссия 4%. Ну зачем мне это надо?
Теперь родственник тоже должен топать в отделение, чтобы отменить операцию?
Кроме того, мне товар нужен был срочно, я искал определенную модель.
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:15
Re: Приватбанк
Зайдите в полную веб-версию Приват24, перейдите на вкладку "Мои счета" и проверьте наличие над выпиской по своим платежным картам наличия ограничения (бана аккаунта и всех карт).
Просто в отделение заставляют топать, если надо пройти идентификацию в живую и подтвердить свои намерения по желанию совершения данной операции собственноручно. Без похода в отделение карты не разблокируют.
Площадка OLX и ей подобны это не АлиЭкспресс — "оплата" проходит через P2P-перевод.
Проще родственнику компенсировать комиссию и к 25 августа одать всю сумму или ему придется сочинять историю почему он в здравом уме совершил этот перевод...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:26
Нет бана аккаунта, карты не заблокированы. Просто в OLX не дает провести операцию.
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:51
Все зависит от ставки UIRD (сейчас она 9.26 на 12 мес). Если она будет расти, то 10% годовых вы не увидите.
А вообще это больше похоже на пиар Офиса Президента.
Ипотека для Банка - это хайрисковый продукт. Менеджмент украинских Банков никогда не был заинтересован в кредитовании ипотеки, из-за этого такая цена. Если вдруг рванет инфляция - для заемщика это будет очень и очень печально, ведь срок кредитования в среднем составляет не менее 10 лет.
Лучше несколько раз подумать перед тем как ее брать.
Додано: Сер 01 лип, 2020 20:59
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:15
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:40
Может это запрет на "хитро*опый" эквайринг через манисенд?
Моно и приват отключили по-умолчанию такую возможность поле жалоб клиентов, что "они думали что делают покупку, а оказывается перевод средств"
Но включить можно. У моно - в приложении. У привата - уже не помню где
Украина - богатая страна!
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