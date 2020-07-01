Пытался оплатить заказ через OLX доставку. Операция была отклонена, в чате написали, что нужно обратиться в отделение. Операция подтверждается SMS паролем, я сообщил все свои данные в чате, и все равно нужно топать в отделение? Они написали, что операция небезопасная. Так вообще запретите все платежи в интернете, они же небезопасные! На главной странице они у себя повесили баннер: Залишайтеся вдома, пандемия и прочее. Так почему, чтобы оплатить в онлайне я должен топать в отделение, а? Еще когда они сами повесили у себя на сайте баннер про коронавирус. Уже хотя бы последовательными бы были. Попросил оплатить родственника, у него с карты списалась еще комиссия 4%. Ну зачем мне это надо? Теперь родственник тоже должен топать в отделение, чтобы отменить операцию? Кроме того, мне товар нужен был срочно, я искал определенную модель.
George написав:Операция была отклонена, в чате написали, что нужно обратиться в отделение.
Зайдите в полную веб-версию Приват24, перейдите на вкладку "Мои счета" и проверьте наличие над выпиской по своим платежным картам наличия ограничения (бана аккаунта и всех карт).
Просто в отделение заставляют топать, если надо пройти идентификацию в живую и подтвердить свои намерения по желанию совершения данной операции собственноручно. Без похода в отделение карты не разблокируют.
George написав:Попросил оплатить родственника, у него с карты списалась еще комиссия 4%. Ну зачем мне это надо?
Площадка OLX и ей подобны это не АлиЭкспресс — "оплата" проходит через P2P-перевод. Проще родственнику компенсировать комиссию и к 25 августа одать всю сумму или ему придется сочинять историю почему он в здравом уме совершил этот перевод...
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George написав:Операция была отклонена, в чате написали, что нужно обратиться в отделение.
Зайдите в полную веб-версию Приват24, перейдите на вкладку "Мои счета" и проверьте наличие над выпиской по своим платежным картам наличия ограничения (бана аккаунта и всех карт).
Просто в отделение заставляют топать, если надо пройти идентификацию в живую и подтвердить свои намерения по желанию совершения данной операции собственноручно. Без похода в отделение карты не разблокируют.
George написав:Попросил оплатить родственника, у него с карты списалась еще комиссия 4%. Ну зачем мне это надо?
Площадка OLX и ей подобны это не АлиЭкспресс — "оплата" проходит через P2P-перевод. Проще родственнику компенсировать комиссию и к 25 августа одать всю сумму или ему придется сочинять историю почему он в здравом уме совершил этот перевод...
Нет бана аккаунта, карты не заблокированы. Просто в OLX не дает провести операцию.
С сегодняшнего дня ипотека под 10% - скажите, где можно увидеть подробную информацию?
https://privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit Все зависит от ставки UIRD (сейчас она 9.26 на 12 мес). Если она будет расти, то 10% годовых вы не увидите. А вообще это больше похоже на пиар Офиса Президента. Ипотека для Банка - это хайрисковый продукт. Менеджмент украинских Банков никогда не был заинтересован в кредитовании ипотеки, из-за этого такая цена. Если вдруг рванет инфляция - для заемщика это будет очень и очень печально, ведь срок кредитования в среднем составляет не менее 10 лет. Лучше несколько раз подумать перед тем как ее брать.
Может это запрет на "хитро*опый" эквайринг через манисенд? Моно и приват отключили по-умолчанию такую возможность поле жалоб клиентов, что "они думали что делают покупку, а оказывается перевод средств" Но включить можно. У моно - в приложении. У привата - уже не помню где
George написав:Пытался оплатить заказ через OLX доставку. Операция была отклонена, в чате написали, что нужно обратиться в отделение. Операция подтверждается SMS паролем, я сообщил все свои данные в чате, и все равно нужно топать в отделение? Они написали, что операция небезопасная. Так вообще запретите все платежи в интернете, они же небезопасные! На главной странице они у себя повесили баннер: Залишайтеся вдома, пандемия и прочее. Так почему, чтобы оплатить в онлайне я должен топать в отделение, а? Еще когда они сами повесили у себя на сайте баннер про коронавирус. Уже хотя бы последовательными бы были. Попросил оплатить родственника, у него с карты списалась еще комиссия 4%. Ну зачем мне это надо? Теперь родственник тоже должен топать в отделение, чтобы отменить операцию? Кроме того, мне товар нужен был срочно, я искал определенную модель.
Для покупки на ОЛХ на КДВ к сумме должно быть + 0.5% так как Приват за операцию перевода берет комиссию.