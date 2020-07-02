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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:32
И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:08
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:38
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:06
newset Приятнее, но сроки короче
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:13
Есть варианты кеш под залог недвижимости.
Там фиксируется %% ставка, но она конечно же выше нынешних UIRD + маржа.
Тут либо брать классику и ориентироваться на частично-досрочное погашение с уменьшением тела и пересчета графика.
Но так или иначе раньше ставка по 20% - это ярмо и в 3.5 раза переплата из расчета на 20 лет.
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