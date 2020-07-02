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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8619862086218622
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:32

И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:08

  Avril_ks написав:И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?

Примерно +80% от ежемесячной выплаты. Но в банке точнее скажут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:38

  Avril_ks написав:И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?


Тут еще покажите свои активы, и Банк конечно же будет просить финансового поручителя.
Мне почему-то кажется, что у застройщиков куда приятнее ссуды.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:06

newset Приятнее, но сроки короче :roll:
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:13

  Avril_ks написав:newset Приятнее, но сроки короче :roll:


Есть варианты кеш под залог недвижимости.
Там фиксируется %% ставка, но она конечно же выше нынешних UIRD + маржа.
Тут либо брать классику и ориентироваться на частично-досрочное погашение с уменьшением тела и пересчета графика.
Но так или иначе раньше ставка по 20% - это ярмо и в 3.5 раза переплата из расчета на 20 лет.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:39

newset Возможно в Киеве много вариантов от застройщиков интересных есть. В моем городе только один застройщик предлагает 30% первый взнос+ рассрочка на 3 года оставшейся суммы. У остальных всех максимум на год рассрочка. Ну и у всех привязка к курсу.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Avril_ks
 
Повідомлень: 142
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  #<1 ... 8619862086218622
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