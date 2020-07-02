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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8619862086218622
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:32

И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:08

  Avril_ks написав:И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?

Примерно +80% от ежемесячной выплаты. Но в банке точнее скажут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:38

  Avril_ks написав:И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?


Тут еще покажите свои активы, и Банк конечно же будет просить финансового поручителя.
Мне почему-то кажется, что у застройщиков куда приятнее ссуды.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:06

newset Приятнее, но сроки короче :roll:
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:13

  Avril_ks написав:newset Приятнее, но сроки короче :roll:


Есть варианты кеш под залог недвижимости.
Там фиксируется %% ставка, но она конечно же выше нынешних UIRD + маржа.
Тут либо брать классику и ориентироваться на частично-досрочное погашение с уменьшением тела и пересчета графика.
Но так или иначе раньше ставка по 20% - это ярмо и в 3.5 раза переплата из расчета на 20 лет.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:39

newset Возможно в Киеве много вариантов от застройщиков интересных есть. В моем городе только один застройщик предлагает 30% первый взнос+ рассрочка на 3 года оставшейся суммы. У остальных всех максимум на год рассрочка. Ну и у всех привязка к курсу.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:41

Re: Приватбанк

С ограничением на пополнение ПВ через тумбу никто не сталкивался?
Пополнил на 1К, через авториз по уни.
Больше не дало, второй раз тоже не давало в другой тумбе аналогично. После указания суммы - вставить карту - пин и ошибка.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57

  ruvex написав:С ограничением на пополнение ПВ через тумбу никто не сталкивался?
Пополнил на 1К, через авториз по уни.
Больше не дало, второй раз тоже не давало в другой тумбе аналогично. После указания суммы - вставить карту - пин и ошибка.


Было дело.
Попробуйте пополнить другой приват-вклад. У них стоит ограничение 1 раз в сутки пополнение одного ПВ готівкою
Клієнт може поповнювати свій вклад.
Сума поповнення вкладу повинна бути не менше суми, встановленої
Банком на день здійснення операції. На сьогодні сума поповнень не
обмежується.
Протягом одного дня клієнт може поповнити свій вклад не більше 3-х
разів, із них:
- з карти чи рахунку: 2 операції в день
- готівкою (у терміналі самообслуговування чи у касі): 1 операція в день
https://deposits.privatbank.ua/static/d ... 1593777362

Там скорее всего когда второй раз в терминале просит вставить карту с пином - то тут вполне можно попасть на ситуацию когда у вас с вставленной универсальной карты снимет на приват вклад кредитные с -4% :lol: :lol: Когда увидел месяц назад такое предложение пополнил другой вклад.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 03 лип, 2020 15:17, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:04

  Alex2007 написав:Там скорее всего когда второй раз в терминале просит вставить карту с пином - то тут вполне можно попасть на ситуацию когда у вас с вставленной универсальной карты снимет на приват вклад кредитные с -4% :lol: :lol: Когда увидел месяц назад такое предложение пополнил другой вклад.

Вот тут я так и подумал, исходя из подлянок сегодняшних банков, и первый раз не набрал код, а второй раз сунул уни без КЛ. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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