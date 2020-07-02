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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:32
И какой должен быть офиц доход для получения такой ипотеки?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:08
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:38
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:06
newset Приятнее, но сроки короче
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:13
Есть варианты кеш под залог недвижимости.
Там фиксируется %% ставка, но она конечно же выше нынешних UIRD + маржа.
Тут либо брать классику и ориентироваться на частично-досрочное погашение с уменьшением тела и пересчета графика.
Но так или иначе раньше ставка по 20% - это ярмо и в 3.5 раза переплата из расчета на 20 лет.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:39
newset Возможно в Киеве много вариантов от застройщиков интересных есть. В моем городе только один застройщик предлагает 30% первый взнос+ рассрочка на 3 года оставшейся суммы. У остальных всех максимум на год рассрочка. Ну и у всех привязка к курсу.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:41
Re: Приватбанк
С ограничением на пополнение ПВ через тумбу никто не сталкивался?
Пополнил на 1К, через авториз по уни.
Больше не дало, второй раз тоже не давало в другой тумбе аналогично. После указания суммы - вставить карту - пин и ошибка.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57
Было дело.
Попробуйте пополнить другой приват-вклад. У них стоит ограничение 1 раз в сутки пополнение одного ПВ готівкою
Там скорее всего когда второй раз в терминале просит вставить карту с пином - то тут вполне можно попасть на ситуацию когда у вас с вставленной универсальной карты снимет на приват вклад кредитные с -4% Когда увидел месяц назад такое предложение пополнил другой вклад.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 03 лип, 2020 15:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:04
Вот тут я так и подумал, исходя из подлянок сегодняшних банков, и первый раз не набрал код, а второй раз сунул уни без КЛ.
Black Jack - White Business
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