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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:58
Kotyara, с момента введения карантина. Сумма, на которую можно оформить в рассрочку, зависит ещё от магазина (для крупного — 10к грн).
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MASolomko
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