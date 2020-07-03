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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:58
Re: Приватбанк
Kotyara, с момента введения карантина. Сумма, на которую можно оформить в рассрочку, зависит ещё от магазина (для крупного — 10к грн).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 04 лип, 2020 09:42
Це всіх "зачепило".
Приват подає як акцію: "Повертаємо гроші за ЗНО!"
Хоча в чому тут заслуга чи"акційність" привату не ясно. Буде пробувати підчепити нових клієнтів з числа школярів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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