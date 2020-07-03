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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:58
Re: Приватбанк
Kotyara, с момента введения карантина. Сумма, на которую можно оформить в рассрочку, зависит ещё от магазина (для крупного — 10к грн).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 04 лип, 2020 09:42
Це всіх "зачепило".
Приват подає як акцію: "Повертаємо гроші за ЗНО!"
Хоча в чому тут заслуга чи"акційність" привату не ясно. Буде пробувати підчепити нових клієнтів з числа школярів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:59
Сегодня с радостью обнаружил что банк заблокировали зарплатный счет. Мол в анкете какая-то инфо требует уточнения. Без предупреждения. Люди которые так делают-дискредитирует государственный банк. Оставил жалобу. Но походу недели две буду без средств к существованию. Сволочи.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:11
То есть у вас один-единственный счёт во всей банковской системе и в самом ненадёжном по части блокировки счетов и обнуления лимитов банке страны? Браво! Снимаю шляпу!
Про дискредитацию - поржал. Впрочем, может вы только что с необитаемого острова вернулись...
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:29
Re: Приватбанк
Подзвонила дівчина з примата, попросила прийти в відділення, бо потрібне оновлення даних. Вибрав найближче відділення (Київ, Вул. В. Липківськоно 25) і виявилося, що карантин там зовсім ніхто не виконує - менеджер, клієнт, якого той обслуговував і прибиральниця ( тобто абсолютно всі в видимій частині відділення) були без маски. Залишив скаргу, передзвонили з примату, вибачились. Але шокував сам факт - виявилося, що оновлювати дані зовсім то й не потрібно. На питання а чого ж женуть на відділення - мабуть через те, що давно не користувався універсальною. В дупу такий банк, не зря я обнулив власноруч кредитний ліміт кілька місяців тому
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