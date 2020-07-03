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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8620862186228623
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:58

Re: Приватбанк

Kotyara, с момента введения карантина. Сумма, на которую можно оформить в рассрочку, зависит ещё от магазина (для крупного — 10к грн).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:42

  Maksi2 написав:
  Ethereum написав:Ще напишіть скільки виведено з банки. 155млрд. 155! Це як мінімум. І все бєня.

Вас це якось зачепило? Хотіли розпиляти бюджетні гроші, а довелося класти їх до державного банку щоб запобігти державному перевороту або імпічменту Порошенка? Ну ну, от халепа, жид жида обікрав. :mrgreen:


Це всіх "зачепило".
За націоналізацію Приватбанку кожен українець заплатить по 3 тисячі - НБУ https://www.epravda.com.ua/news/2016/12/22/615507/


Приват подає як акцію: "Повертаємо гроші за ЗНО!" https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... shi-za-zno
Хоча в чому тут заслуга чи"акційність" привату не ясно. Буде пробувати підчепити нових клієнтів з числа школярів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:59

Сегодня с радостью обнаружил что банк заблокировали зарплатный счет. Мол в анкете какая-то инфо требует уточнения. Без предупреждения. Люди которые так делают-дискредитирует государственный банк. Оставил жалобу. Но походу недели две буду без средств к существованию. Сволочи.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:11

  Investor_K написав:Сегодня с радостью обнаружил что банк заблокировали зарплатный счет. Мол в анкете какая-то инфо требует уточнения. Без предупреждения. Люди которые так делают-дискредитирует государственный банк. Оставил жалобу. Но походу недели две буду без средств к существованию. Сволочи.

То есть у вас один-единственный счёт во всей банковской системе и в самом ненадёжном по части блокировки счетов и обнуления лимитов банке страны? Браво! Снимаю шляпу!

Про дискредитацию - поржал. Впрочем, может вы только что с необитаемого острова вернулись...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:29

Re: Приватбанк

Подзвонила дівчина з примата, попросила прийти в відділення, бо потрібне оновлення даних. Вибрав найближче відділення (Київ, Вул. В. Липківськоно 25) і виявилося, що карантин там зовсім ніхто не виконує - менеджер, клієнт, якого той обслуговував і прибиральниця ( тобто абсолютно всі в видимій частині відділення) були без маски. Залишив скаргу, передзвонили з примату, вибачились. Але шокував сам факт - виявилося, що оновлювати дані зовсім то й не потрібно. На питання а чого ж женуть на відділення - мабуть через те, що давно не користувався універсальною. В дупу такий банк, не зря я обнулив власноруч кредитний ліміт кілька місяців тому
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:13

Ну и я свою историю расскажу.
Была универсальная карта (обычная клубника). Ей то пользовался, то нет. Чаще нет. Периодически банк предлагал поднять кредитный лимит. Я не возражал. И вырос он до максимума - 50000.И тут подошёл срок окончания карты. Пошёл в отделение-предложили оформить универсальную Голд. Ну Голд так Голд. Получил. Настроил пин, все дела. Карта появилась в приложении. Старая исчезла. Но кредитный лимит 0. Запросил лимит 50000 как был ещё вчера. Ответ банка-ноль. На линии "голд клуба" предложили подождать месяц и снова запросить лимит. Подождал, запросил-ответ лимит ноль.
Самое смешное, когда в отделении мне "парили" этот Голд-одним из аргументов было увеличение лимита до 75000.
Что это было?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:47

Re: Приватбанк

  DONALD написав:Что это было?

#зеленелайно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:51

  clientage написав:
  DONALD написав:Что это было?

#зеленелайно

Что же вы так сразу правду-матку? У человека тонкой душевной организации и сердце может не выдержать осознать как он так долго и жестоко ошибался :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:58

  Vorlon написав:
  clientage написав:
  DONALD написав:Что это было?

#зеленелайно

Что же вы так сразу правду-матку? У человека тонкой душевной организации и сердце может не выдержать осознать как он так долго и жестоко ошибался :lol:

ну я пользуюсь, трудно, все таки, моим корешам отказаться от услуг зелёных ящиков на каждом углу
Но все больше и больше друзей переходят на Моню с Айбоксами :)
А чисто ради кредитки почти все перешли до Алки, правда тож часто плюются, но я их пытаюсь разубедить и подучить :wink:
А #зеленелайно юзается ток как прокладка :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:39

Re: Приватбанк

Я вообще свою вторую Уни пейвейную отдал Луганскому корешу,юзает в лавках,переводах и метро,да и ладно,кредлим ессно 0.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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