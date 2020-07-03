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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8621862286238624
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:28

DONALD
Виглядає так, що замість підв'язки голди до старого рахунку кривоменеджер зробив вам новий. Спробуйте пошукати у себе старий рахунок з лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 8621862286238624
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