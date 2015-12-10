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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8621862286238624
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:28

DONALD
Виглядає так, що замість підв'язки голди до старого рахунку кривоменеджер зробив вам новий. Спробуйте пошукати у себе старий рахунок з лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:53

В моей истории пикантность в том, что сначала неоднократно навязывали услугу стать VIP клиентом. После отказов (вдруг!) обнаружили какуюто х... в анкете. И заблокировали. Совпадение?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:22

Я, наверное, единственный у кого на форуме никогда не было проблем в Привате. :lol:
Последние 2 года по 3-4 активных оплат частями одновременно.
п.с. даже иногда жалею, что срезал лимит с 40к до 20к, сейчас немного не хватает ещё на одну покупку частями.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:32

Striker помиляєтесь. У Vorlon'a ніколи тут не було проблем
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:40

Alien
Нема картки - нема проблем. :lol:
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  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 06:22

Re: Приватбанк

  DONALD написав:Карта появилась в приложении. Старая исчезла. Но кредитный лимит 0...
Что это было?
Если повышали класс карты, то есть делался перевыпуск карты с Уни на Уни-Gold, то при выдачи новой делался скоринг и, возможно, системе что-то не понравилось или просто какой-то глюк и надо было пару дней подождать (обычно до 3 дней).

Если Вам впарили платный Gold (20 грн в месяц) и через пару дней не вернётся кредитный лимит, то закрывайте золотые карты и можете открыть обычные.

ps А так проверьте свой кредитный рейтинг и историю в УБКИ (в их приложении рейтинг можно посмотреть бесплатно, а история бесплатно раз в год).
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:00

Re: Приватбанк

  Striker написав:Я, наверное, единственный у кого на форуме никогда не было проблем в Привате.

Я за, как минимум, 16 лет с Приватом могу вспомнить только одну проблему, которую довольно быстро решили.
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  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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