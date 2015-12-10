DONALD
Виглядає так, що замість підв'язки голди до старого рахунку кривоменеджер зробив вам новий. Спробуйте пошукати у себе старий рахунок з лімітом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:28
DONALD
Виглядає так, що замість підв'язки голди до старого рахунку кривоменеджер зробив вам новий. Спробуйте пошукати у себе старий рахунок з лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:53
В моей истории пикантность в том, что сначала неоднократно навязывали услугу стать VIP клиентом. После отказов (вдруг!) обнаружили какуюто х... в анкете. И заблокировали. Совпадение?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:22
Я, наверное, единственный у кого на форуме никогда не было проблем в Привате.
Последние 2 года по 3-4 активных оплат частями одновременно.
п.с. даже иногда жалею, что срезал лимит с 40к до 20к, сейчас немного не хватает ещё на одну покупку частями.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:32
Striker помиляєтесь. У Vorlon'a ніколи тут не було проблем
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:40
Alien
Нема картки - нема проблем.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Нед 05 лип, 2020 06:22
Re: Приватбанк
Если повышали класс карты, то есть делался перевыпуск карты с Уни на Уни-Gold, то при выдачи новой делался скоринг и, возможно, системе что-то не понравилось или просто какой-то глюк и надо было пару дней подождать (обычно до 3 дней).
Если Вам впарили платный Gold (20 грн в месяц) и через пару дней не вернётся кредитный лимит, то закрывайте золотые карты и можете открыть обычные.
ps А так проверьте свой кредитный рейтинг и историю в УБКИ (в их приложении рейтинг можно посмотреть бесплатно, а история бесплатно раз в год).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 05 лип, 2020 08:00
Re: Приватбанк
Я за, как минимум, 16 лет с Приватом могу вспомнить только одну проблему, которую довольно быстро решили.
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