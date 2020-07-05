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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8622862386248625
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:38

  Slx написав:Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь:
Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.

Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.

Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:38

Re: Приватбанк

Slx, Вам в банкомате Привата достаточно проверить баланс, снять деньги или просто изменить ПИН. Всё это бесплатно.

Также ряд этих действий доступно в банкоматах других банков. И тоже бесплатно)
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