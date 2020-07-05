Slx написав:Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь:
Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.
Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.
Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно.