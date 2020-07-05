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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:30
Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь:
Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.
Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Нед 05 лип, 2020 17:38
Slx написав:
Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь:
Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате
", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомат
е и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.
Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.
Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:04
Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
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Borod89
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Додано: Пон 06 лип, 2020 07:38
Slx, Вам в банкомате Привата достаточно проверить баланс, снять деньги или просто изменить ПИН. Всё это бесплатно.
Также ряд этих действий доступно в банкоматах других банков. И тоже бесплатно)
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MASolomko
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:33
Borod89 написав:
Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
Власне у вас три шляхи:
1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.
2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.
3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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