Slx написав:Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь: Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.
Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.
Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
Borod89 написав:Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
Власне у вас три шляхи: 1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку. 2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть. 3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:Власне у вас три шляхи: 1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку. 2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть. 3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот
Спасибо за советы, но вот думаю по закону же банк не имеет права впаривать такие банкноты своим клиентам? Так то лохотрон полный выходит, хоть бери с собой свою машинку для проверки денег и проверяй возле кассы, и еще одну банкноту обнаружил с большим пятном которое светится только под ультрафиолетом.
Всегда требую, чтобы перед выдачей пропустили через свою автоматическую машинку. Некоторые кассиры сами так делают, даже без напоминаний. Если в отделении её нет, заказывайте валюту туда где есть. Было раз, вкинула в автомат, он одну выплюнул, она снова вкунула, он выплюнул... С четвертого раза заменила купюру