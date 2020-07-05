RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8622862386248625
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:38

  Slx написав:Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь:
Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.

Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.

Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 311
З нами з: 12.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:04

Re: Приватбанк

Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
Borod89
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:38

Re: Приватбанк

Slx, Вам в банкомате Привата достаточно проверить баланс, снять деньги или просто изменить ПИН. Всё это бесплатно.

Также ряд этих действий доступно в банкоматах других банков. И тоже бесплатно)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 08.03.18
Подякував: 153 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:33

  Borod89 написав:Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.

Власне у вас три шляхи:
1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.
2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.
3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 311
З нами з: 12.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:37

  Alien написав:Власне у вас три шляхи:
1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.
2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.
3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот

Спасибо за советы, но вот думаю по закону же банк не имеет права впаривать такие банкноты своим клиентам? Так то лохотрон полный выходит, хоть бери с собой свою машинку для проверки денег и проверяй возле кассы, и еще одну банкноту обнаружил с большим пятном которое светится только под ультрафиолетом.
Borod89
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:06

Всегда требую, чтобы перед выдачей пропустили через свою автоматическую машинку. Некоторые кассиры сами так делают, даже без напоминаний. Если в отделении её нет, заказывайте валюту туда где есть. Было раз, вкинула в автомат, он одну выплюнул, она снова вкунула, он выплюнул... С четвертого раза заменила купюру
Hemi
 
Повідомлень: 34
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8622862386248625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, Majestic-12 [Bot], WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16645)
06.07.2020 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.