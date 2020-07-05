Slx написав:Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь: Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.
Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.
Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
Borod89 написав:Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
Власне у вас три шляхи: 1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку. 2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть. 3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:Власне у вас три шляхи: 1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку. 2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть. 3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот
Спасибо за советы, но вот думаю по закону же банк не имеет права впаривать такие банкноты своим клиентам? Так то лохотрон полный выходит, хоть бери с собой свою машинку для проверки денег и проверяй возле кассы, и еще одну банкноту обнаружил с большим пятном которое светится только под ультрафиолетом.
Всегда требую, чтобы перед выдачей пропустили через свою автоматическую машинку. Некоторые кассиры сами так делают, даже без напоминаний. Если в отделении её нет, заказывайте валюту туда где есть. Было раз, вкинула в автомат, он одну выплюнул, она снова вкунула, он выплюнул... С четвертого раза заменила купюру
Hemi написав:Всегда требую, чтобы перед выдачей пропустили через свою автоматическую машинку. Некоторые кассиры сами так делают, даже без напоминаний. Если в отделении её нет, заказывайте валюту туда где есть. Было раз, вкинула в автомат, он одну выплюнул, она снова вкунула, он выплюнул... С четвертого раза заменила купюру
Банкнота может быть с пятном которое только под ультрафиолетом видно.Такие машинки их пропускают без проблем( что в принципе правильно).Потом когда ее сдавать будешь начнутся качели.Кассирши то когда у нас валюту берут каждую купюру под ультрафиолет суют после машинки.А у нас такой возможности нет.Поэтому и получается такая ситуация - клиентам втюхивают, а сами отказываются брать.
Borod89 понимаете, нет такого закона который запрещает банку выдавать вам такую банкноту. Есть признаки платежности банкноты - если они присутствуют то банкнота признается платежной, а значит банк может с Вами такими банкнотами рассчитываться. Но проблема мне кажется в самих гражданах Украины, которые за годы независимости ввели долларовые банкноты в ранг фетиша. Если бакс то только новый хрустящий. В то же время - будучи за границей я видел даже как без проблем принимали склеенные скотчем баксы. Такой бред как у нас что нормальные бакс до 2000 года не хотя брать в кассе банка есть еще в нескольких странах - но это ведь полный маразм. Считаю что действия кассиров, ворочащих нос при приеме вполне платежных банкнот - это все следствие того, что изначально украинцы хотят брать лишь новье. Это мы так настроили кассиров. Я еще когда работал в банке сталкивался тысячи раз с нуворишами которые бывшую в обороте гривну не хотели брать - им только эмиссию подавай. Это вот все одного поля ягоды. Кассиры стали с опаской принимать банкноты валюты с небольшими изъянами - "потом не смогу никому отдать и придется класть собственные деньги". На самом деле это бред - если кассир принял настоящую банкноту банк не может заставить ее выкупить или как-то по другому возместить ее стоимость - потому как факт недостачи отсутствует. Для себя давно взял за правило - отдает банк баксы или евро - смотрю чтобы не было рваных и сильно загрязненных. Год, небольшие пятна, надписи - пох. Я не хочу забивать свою голову такой ерундой и тратить на это свои нервы. Если что я найду как эти деньги отоварить без проблем. Я уже писал недавно на форуме - пару лет назад в обменнике аэропорта в Маниле у меня без проблем взяли 100 долларовую банкноту 90х годов прошлого века со светящейся в УФ надписью "ВЗЯТКА". С тех пор я вообще не парюсь состоянием банкнот иностранной валюты. И всем рекомендую. Потому как я уверен, чем раньше у нас в обществе к банкнотам иностранной валюты перестанут относится как к товару (а значит он должен быть новеньким, а то не сможешь продать), а станут считать просто деньгами - т.е банальным средством платежа - проблема сдачи-приема банкнот с небольшим износом отпадет сама собой.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Borod89 написав:Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.
Все банкноты, которые выплевывали терминалы, приняли в нескольких разных кассах привата. Никто под ультрафиолет купюру не проверял. Только считали машиной.