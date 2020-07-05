Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8622862386248625 Додано: Нед 05 лип, 2020 17:38 Slx написав: Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь:

Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "проверив баланс в банкомате", а согласно тарифам - Комиссия за получение баланса на чек в банкомат е и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.



Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо. Так как форум не дает создавать поиск "так быстро" подскажите кто-нибудь:Изменил пин-код к КДВ, пришло СМС с кодом и требованием его активировать "", а согласно тарифам - Комиссия за получениее и терминале самообслуживания ПриватБанка - 3 грн.Внимание, вопрос - можно ли активировать новый пин-код без оплаты комиссии? И можно ли его бесплатно заменить в банкомате на привычный тоже бесплатно? Спасибо.

Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно. Перевірити баланс можливо без друку чека. Виберіть виведення балансу на екран - це для карток привату в рідних банкоматах повністю безкоштовно. 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 311 З нами з: 12.01.20 Подякував: 18 раз. Подякували: 73 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 21:04 Re: Приватбанк Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад. Borod89 Повідомлень: 2 З нами з: 05.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 07:38 Re: Приватбанк Slx, Вам в банкомате Привата достаточно проверить баланс, снять деньги или просто изменить ПИН. Всё это бесплатно.



Также ряд этих действий доступно в банкоматах других банков. И тоже бесплатно)

50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM

50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки! MASolomko

Повідомлень: 2101 З нами з: 08.03.18 Подякував: 153 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 08:33 Borod89 написав: Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад. Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.

Власне у вас три шляхи:

1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.

2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.

3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот Власне у вас три шляхи:1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 311 З нами з: 12.01.20 Подякував: 18 раз. Подякували: 73 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 09:37 Alien написав: Власне у вас три шляхи:

1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.

2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.

3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот Власне у вас три шляхи:1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот

Спасибо за советы, но вот думаю по закону же банк не имеет права впаривать такие банкноты своим клиентам? Так то лохотрон полный выходит, хоть бери с собой свою машинку для проверки денег и проверяй возле кассы, и еще одну банкноту обнаружил с большим пятном которое светится только под ультрафиолетом. Спасибо за советы, но вот думаю по закону же банк не имеет права впаривать такие банкноты своим клиентам? Так то лохотрон полный выходит, хоть бери с собой свою машинку для проверки денег и проверяй возле кассы, и еще одну банкноту обнаружил с большим пятном которое светится только под ультрафиолетом. Borod89 Повідомлень: 2 З нами з: 05.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 11:06 Всегда требую, чтобы перед выдачей пропустили через свою автоматическую машинку. Некоторые кассиры сами так делают, даже без напоминаний. Если в отделении её нет, заказывайте валюту туда где есть. Было раз, вкинула в автомат, он одну выплюнул, она снова вкунула, он выплюнул... С четвертого раза заменила купюру Hemi Повідомлень: 34 З нами з: 13.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 11:28 Hemi написав: Всегда требую, чтобы перед выдачей пропустили через свою автоматическую машинку. Некоторые кассиры сами так делают, даже без напоминаний. Если в отделении её нет, заказывайте валюту туда где есть. Было раз, вкинула в автомат, он одну выплюнул, она снова вкунула, он выплюнул... С четвертого раза заменила купюру Всегда требую, чтобы перед выдачей пропустили через свою автоматическую машинку. Некоторые кассиры сами так делают, даже без напоминаний. Если в отделении её нет, заказывайте валюту туда где есть. Было раз, вкинула в автомат, он одну выплюнул, она снова вкунула, он выплюнул... С четвертого раза заменила купюру

Банкнота может быть с пятном которое только под ультрафиолетом видно.Такие машинки их пропускают без проблем( что в принципе правильно).Потом когда ее сдавать будешь начнутся качели.Кассирши то когда у нас валюту берут каждую купюру под ультрафиолет суют после машинки.А у нас такой возможности нет.Поэтому и получается такая ситуация - клиентам втюхивают, а сами отказываются брать. Банкнота может быть с пятном которое только под ультрафиолетом видно.Такие машинки их пропускают без проблем( что в принципе правильно).Потом когда ее сдавать будешь начнутся качели.Кассирши то когда у нас валюту берут каждую купюру под ультрафиолет суют после машинки.А у нас такой возможности нет.Поэтому и получается такая ситуация - клиентам втюхивают, а сами отказываются брать. посетитель Повідомлень: 120 З нами з: 22.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 12:02 Borod89 понимаете, нет такого закона который запрещает банку выдавать вам такую банкноту. Есть признаки платежности банкноты - если они присутствуют то банкнота признается платежной, а значит банк может с Вами такими банкнотами рассчитываться. Но проблема мне кажется в самих гражданах Украины, которые за годы независимости ввели долларовые банкноты в ранг фетиша. Если бакс то только новый хрустящий. В то же время - будучи за границей я видел даже как без проблем принимали склеенные скотчем баксы. Такой бред как у нас что нормальные бакс до 2000 года не хотя брать в кассе банка есть еще в нескольких странах - но это ведь полный маразм. Считаю что действия кассиров, ворочащих нос при приеме вполне платежных банкнот - это все следствие того, что изначально украинцы хотят брать лишь новье. Это мы так настроили кассиров. Я еще когда работал в банке сталкивался тысячи раз с нуворишами которые бывшую в обороте гривну не хотели брать - им только эмиссию подавай. Это вот все одного поля ягоды. Кассиры стали с опаской принимать банкноты валюты с небольшими изъянами - "потом не смогу никому отдать и придется класть собственные деньги". На самом деле это бред - если кассир принял настоящую банкноту банк не может заставить ее выкупить или как-то по другому возместить ее стоимость - потому как факт недостачи отсутствует.

Для себя давно взял за правило - отдает банк баксы или евро - смотрю чтобы не было рваных и сильно загрязненных. Год, небольшие пятна, надписи - пох. Я не хочу забивать свою голову такой ерундой и тратить на это свои нервы. Если что я найду как эти деньги отоварить без проблем. Я уже писал недавно на форуме - пару лет назад в обменнике аэропорта в Маниле у меня без проблем взяли 100 долларовую банкноту 90х годов прошлого века со светящейся в УФ надписью "ВЗЯТКА". С тех пор я вообще не парюсь состоянием банкнот иностранной валюты. И всем рекомендую. Потому как я уверен, чем раньше у нас в обществе к банкнотам иностранной валюты перестанут относится как к товару (а значит он должен быть новеньким, а то не сможешь продать), а станут считать просто деньгами - т.е банальным средством платежа - проблема сдачи-приема банкнот с небольшим износом отпадет сама собой. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4672 З нами з: 20.03.15 Подякував: 82 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 12:16 Borod89 написав: Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад. Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.

Все банкноты, которые выплевывали терминалы, приняли в нескольких разных кассах привата. Никто под ультрафиолет купюру не проверял. Только считали машиной. Все банкноты, которые выплевывали терминалы, приняли в нескольких разных кассах привата. Никто под ультрафиолет купюру не проверял. Только считали машиной. rollo Повідомлень: 817 З нами з: 20.10.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8622862386248625 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ingtrans, miltador,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, IDAN pavyak і 4 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор