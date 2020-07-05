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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8623862486258626
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:16

  Flamingo написав:Я уже писал недавно на форуме - пару лет назад в обменнике аэропорта в Маниле у меня без проблем взяли 100 долларовую банкноту 90х годов прошлого века со светящейся в УФ надписью "ВЗЯТКА". С тех пор я вообще не парюсь состоянием банкнот иностранной валюты. И всем рекомендую. Потому как я уверен, чем раньше у нас в обществе к банкнотам иностранной валюты перестанут относится как к товару (а значит он должен быть новеньким, а то не сможешь продать), а станут считать просто деньгами - т.е банальным средством платежа - проблема сдачи-приема банкнот с небольшим износом отпадет сама собой.

Ключевое слово в Маниле :). У нас это стопроцентный геморрой был бы.Может быть очень сильно повезло б если какая кассирша под ультрафиолет ее не кинула а только на машинке прогнала.
Лично мне всеравно какими купюрами бы выдавала касса лишь бы их брали.Так нет же, обычно десять процентов купюр выданных в одном банке отбраковывают в другом и наоборот.И кивают друг на друга.Типа эти всегда так, но вот у нааас...и так по кругу
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:19

  rollo написав:
  Borod89 написав:Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.

Все банкноты, которые выплевывали терминалы, приняли в нескольких разных кассах привата. Никто под ультрафиолет купюру не проверял. Только считали машиной.
Повезло.Кстати приват по моему личному опыту один из самых лояльных в этом плане.Самые плохие ощад, укргаз, эксим
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:36

Руководству Приватбанка по непонятным причинам подняли зарплаты на 23%
На руководство госбанков не жалеют денег. Невзирая на эпидемию коронавируса, которая не завершается в Украине и мире, а также несмотря на программы экономии, анонсированные властью. Размер вознаграждения членов правления Приватбанка и членов его наблюдательного совета в первом квартале 2020 года вырос (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) с 30 млн грн до 37 млн грн, то есть на 23%, сообщило издание Finbalance. Речь о зарплатах, краткосрочных выплатах и пр.

37 млн грн выплатили правлению и НС Приватбанку в январе-марте. А как мы помним, карантин был объявлен 12 марта, и готовилось решение о снижении зарплат чиновникам и работникам Нацбанка до не более 47 тыс. грн.

Речь идет о выплатах 17 лицам, которые входят в два органа:

8 — правление Приватбанка;
9 — набсовет Приватбанка.
Если пересчитать на одного человека (из 17), то размер квартальной выплаты превысит 2,1 млн на человека, а месячной — 725 тыс. грн.

За какие именно заслуги топ-менеджеры получили повышение — никто не даже не пытается объяснять. Все, чем оно "прославилось" — это уголовными делами.

Приватбанк сохраняет прибыльную деятельность: в январе-апреле он заработал 17,3 млрд грн, в то время как за весь 2019-й — 32,6 млрд грн.

Хотя известно, что большой заслуги правления и набсовета в этом нет. Поскольку большая часть заработка Приватбанка — это проценты от депозитных сертификатов Нацбанка и от облигаций внутреннего госзайма. То есть тех ОВГЗ, которые государство, народ Украины, вложило в его капитал. Государство вложило бумаги в банк, а теперь само по ним платит, гарантируя солидные заработки своей структуре. Может делать это с любым правлением и НС, даже не самым высокооплачиваемым.

Реальная же операционная прибыль госбанка остается не самой большой. Потому денежные поощрения руководства явно не обоснованы и сомнительны.


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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:38

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цікаво дізнатись наскільки форумчани користають нею

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  #<1 ... 8623862486258626
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