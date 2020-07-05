RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8624862586268627>
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:16

  Flamingo написав:Я уже писал недавно на форуме - пару лет назад в обменнике аэропорта в Маниле у меня без проблем взяли 100 долларовую банкноту 90х годов прошлого века со светящейся в УФ надписью "ВЗЯТКА". С тех пор я вообще не парюсь состоянием банкнот иностранной валюты. И всем рекомендую. Потому как я уверен, чем раньше у нас в обществе к банкнотам иностранной валюты перестанут относится как к товару (а значит он должен быть новеньким, а то не сможешь продать), а станут считать просто деньгами - т.е банальным средством платежа - проблема сдачи-приема банкнот с небольшим износом отпадет сама собой.

Ключевое слово в Маниле :). У нас это стопроцентный геморрой был бы.Может быть очень сильно повезло б если какая кассирша под ультрафиолет ее не кинула а только на машинке прогнала.
Лично мне всеравно какими купюрами бы выдавала касса лишь бы их брали.Так нет же, обычно десять процентов купюр выданных в одном банке отбраковывают в другом и наоборот.И кивают друг на друга.Типа эти всегда так, но вот у нааас...и так по кругу
посетитель
 
Повідомлень: 123
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:19

  rollo написав:
  Borod89 написав:Получал в приватбанке валюту на кассе, через время решил сам проверить на подлинность (слишком поношенными показались пару купюр), одна светится под ультрафиолетом хотя и имеет все водяные знаки (очень похоже на постиранную) терминал привата отказался принимать ее, сразу выплевывает, и что теперь можно сделать с этим?, деньги снимал несколько месяцев назад.

Все банкноты, которые выплевывали терминалы, приняли в нескольких разных кассах привата. Никто под ультрафиолет купюру не проверял. Только считали машиной.
Повезло.Кстати приват по моему личному опыту один из самых лояльных в этом плане.Самые плохие ощад, укргаз, эксим
посетитель
 
Повідомлень: 123
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:36

Руководству Приватбанка по непонятным причинам подняли зарплаты на 23%
На руководство госбанков не жалеют денег. Невзирая на эпидемию коронавируса, которая не завершается в Украине и мире, а также несмотря на программы экономии, анонсированные властью. Размер вознаграждения членов правления Приватбанка и членов его наблюдательного совета в первом квартале 2020 года вырос (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) с 30 млн грн до 37 млн грн, то есть на 23%, сообщило издание Finbalance. Речь о зарплатах, краткосрочных выплатах и пр.

37 млн грн выплатили правлению и НС Приватбанку в январе-марте. А как мы помним, карантин был объявлен 12 марта, и готовилось решение о снижении зарплат чиновникам и работникам Нацбанка до не более 47 тыс. грн.

Речь идет о выплатах 17 лицам, которые входят в два органа:

8 — правление Приватбанка;
9 — набсовет Приватбанка.
Если пересчитать на одного человека (из 17), то размер квартальной выплаты превысит 2,1 млн на человека, а месячной — 725 тыс. грн.

За какие именно заслуги топ-менеджеры получили повышение — никто не даже не пытается объяснять. Все, чем оно "прославилось" — это уголовными делами.

Приватбанк сохраняет прибыльную деятельность: в январе-апреле он заработал 17,3 млрд грн, в то время как за весь 2019-й — 32,6 млрд грн.

Хотя известно, что большой заслуги правления и набсовета в этом нет. Поскольку большая часть заработка Приватбанка — это проценты от депозитных сертификатов Нацбанка и от облигаций внутреннего госзайма. То есть тех ОВГЗ, которые государство, народ Украины, вложило в его капитал. Государство вложило бумаги в банк, а теперь само по ним платит, гарантируя солидные заработки своей структуре. Может делать это с любым правлением и НС, даже не самым высокооплачиваемым.

Реальная же операционная прибыль госбанка остается не самой большой. Потому денежные поощрения руководства явно не обоснованы и сомнительны.


Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11884
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6953 раз.
Подякували: 3155 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:38

ПБ нагадав за свою древню прграму Бонус Плюс
цікаво дізнатись наскільки форумчани користають нею

Зображення

https://bonus.privatbank.ua/ua/cashback
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8900
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:07

Re: Приватбанк

  greenozon написав:ПБ нагадав за свою древню прграму Бонус Плюс
цікаво дізнатись наскільки форумчани користають нею

Последний раз накупил батареек В Эльдо на все 143грн шоли :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31839
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3714 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:18

  greenozon написав:ПБ нагадав за свою древню прграму Бонус Плюс
цікаво дізнатись наскільки форумчани користають нею

Згадала баба, як дівкою була. :D
rollo
 
Повідомлень: 818
З нами з: 20.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:41

Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.
Darina85
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.05.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47

Re: Приватбанк

В червоному маркеті той бонус плюс є, більш нічого цікавого не пригадую
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8467
З нами з: 15.04.09
Подякував: 487 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47

greenozon смешно, пока за депозиты чуть больше наливали, было еще кое-как.. а ща оно и нафик никому не надо, те бонусы без переплаты очень тяжело потратить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1605
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:56

  omb написав:greenozon смешно, пока за депозиты чуть больше наливали, было еще кое-как.. а ща оно и нафик никому не надо, те бонусы без переплаты очень тяжело потратить

По разному. У меня продуктовый магазин в доме берет фантики. Ну да там дороже и покупаю очень редко, но за фантики можно и чуть переплатить.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 20.01.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8624862586268627>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, IDAN, ramaz, ROLF і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.