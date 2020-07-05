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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8624862586268627
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:14

  Вкладчик1234 написав:Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:47

  Darina85 написав:Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.

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