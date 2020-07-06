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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:14
Вкладчик1234 написав:
Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:26
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Додано: Вів 07 лип, 2020 04:23
ROLF написав: Darina85 написав:
Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.
Vorlon №2
Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23
зато подозрительно много топчется в этой ветке
да и в др. ветках слово приват оч. часто у него
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:28
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Врага надо знать в лицо
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