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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8624862586268627
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:14

  Вкладчик1234 написав:Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:26

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:47

  Darina85 написав:Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.

Vorlon №2 :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 04:23

  ROLF написав:
  Darina85 написав:Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.

Vorlon №2 :mrgreen:

Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23

зато подозрительно много топчется в этой ветке
да и в др. ветках слово приват оч. часто у него
v57
 
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v57
Врага надо знать в лицо :wink:
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