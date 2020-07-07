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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8625862686278628>
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:14

  Вкладчик1234 написав:Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:47

  Darina85 написав:Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.

Vorlon №2 :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 04:23

  ROLF написав:
  Darina85 написав:Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.

Vorlon №2 :mrgreen:

Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23

зато подозрительно много топчется в этой ветке
да и в др. ветках слово приват оч. часто у него
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:28

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Врага надо знать в лицо :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:46

  guntherhouse777 написав:
  ROLF написав:
  Darina85 написав:Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.

Vorlon №2 :mrgreen:

Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.

Ага, він щасливий користувач його недокопії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:54

  Alien написав:Власне у вас три шляхи:
1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.
2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.
3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот

В общем попробовал на валютную карту закинуть через терминал и все прошло без проблем, не понятно почему не хотело обмениваться на гривневую.
Borod89
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:09

комиссия за пополнение универсальной

вчера был в приват банке, планировал пополнить свою карту универсальная. Кассир говорит, а вы в курсе, что поменялся тариф и теперь будет комиссия 0.2 провента от суммы? Тут обсуждали уже эти изменения? При таком раскладе, приватом пользоватся не комильфо уже.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:35

  yoggik написав:вчера был в приват банке, планировал пополнить свою карту универсальная. Кассир говорит, а вы в курсе, что поменялся тариф и теперь будет комиссия 0.2 провента от суммы? Тут обсуждали уже эти изменения? При таком раскладе, приватом пользоватся не комильфо уже.


А зачем вы о пополнении карты говорили с кассиром?
WachtAmRhein
 
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  #<1 ... 8625862686278628>
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