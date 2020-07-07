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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:14
Вкладчик1234 написав:
Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется
Коваль что-ли?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:26
M-Audio, Дубинский
Украина - богатая страна!
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Додано: Вів 07 лип, 2020 04:23
ROLF написав: Darina85 написав:
Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.
Vorlon №2
Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23
зато подозрительно много топчется в этой ветке
да и в др. ветках слово приват оч. часто у него
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v57
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:28
v57
Врага надо знать в лицо
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Vorlon
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:46
guntherhouse777 написав: ROLF написав: Darina85 написав:
Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.
Vorlon №2
Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.
Ага, він щасливий користувач його недокопії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:54
Alien написав:
Власне у вас три шляхи:
1. Вiддати банкноту якомусь банку на iнкасо. При цьому ви втратите 20-30% вiд номiналу банкноти за послуги банку.
2. Розрахуватись самому або комусь iз ваших близьких банкнотою за кордоном. У бiльшостi краiн свiту нема такого маразму як у нас i грршi. лишаються грошами попри невелику зношенiсть.
3. Знайти в Украiнi когось хто вiзьме у вас цю банкноту в оплату боргу, чи на обмiн. Наприклад люди що часто бувають за кордоном нормально вiдносяться до таких банкнот
В общем попробовал на валютную карту закинуть через терминал и все прошло без проблем, не понятно почему не хотело обмениваться на гривневую.
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Borod89
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:09
вчера был в приват банке, планировал пополнить свою карту универсальная. Кассир говорит, а вы в курсе, что поменялся тариф и теперь будет комиссия 0.2 провента от суммы? Тут обсуждали уже эти изменения? При таком раскладе, приватом пользоватся не комильфо уже.
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yoggik
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:35
yoggik написав:
вчера был в приват банке, планировал пополнить свою карту универсальная. Кассир говорит, а вы в курсе, что поменялся тариф и теперь будет комиссия 0.2 провента от суммы? Тут обсуждали уже эти изменения? При таком раскладе, приватом пользоватся не комильфо уже.
А зачем вы о пополнении карты говорили с кассиром?
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WachtAmRhein
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