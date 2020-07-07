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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8625862686278628
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:09

  yoggik написав:вчера был в приват банке, планировал пополнить свою карту универсальная. Кассир говорит, а вы в курсе, что поменялся тариф и теперь будет комиссия 0.2 провента от суммы? Тут обсуждали уже эти изменения? При таком раскладе, приватом пользоватся не комильфо уже.

1. Это тариф для пополнения без наличия карты, только по номеру
2. Если не ошибаюсь, такой тариф только в некоторых западных областях. В остальных - "фикс-прайс" (несколько гривен) независимо от суммы. Такая себе "тарифная федерализация" в пределах одного банка. Но проверить не могу, т.к. в кассу хожу отсилы раз в год, и пользуюсь бесплатными услугами
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:05

Поповнення картки без її наявності (у т. ч. зарахування решти від 50 грн) у касі – 5 грн;
у терміналі самообслуговування – 0,5% від суми (мінімум 5 грн)
Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:29

Вкладчик1234
Карту для пополнения дал кассиру в руки, она ее провела в терминале своем. Очень удивился, и не стал пополнять счёт, так как заплатить 600 но комиссии на ровном месте не входило в мои планы
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:31

WachtAmRhein
А как вы предполагаете, надо было пополнять карту на 300к через терминал? Или в чем вопрос ваш
yoggik
 
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