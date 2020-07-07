yoggik написав:вчера был в приват банке, планировал пополнить свою карту универсальная. Кассир говорит, а вы в курсе, что поменялся тариф и теперь будет комиссия 0.2 провента от суммы? Тут обсуждали уже эти изменения? При таком раскладе, приватом пользоватся не комильфо уже.
1. Это тариф для пополнения без наличия карты, только по номеру 2. Если не ошибаюсь, такой тариф только в некоторых западных областях. В остальных - "фикс-прайс" (несколько гривен) независимо от суммы. Такая себе "тарифная федерализация" в пределах одного банка. Но проверить не могу, т.к. в кассу хожу отсилы раз в год, и пользуюсь бесплатными услугами
Поповнення картки без її наявності (у т. ч. зарахування решти від 50 грн) у касі – 5 грн; у терміналі самообслуговування – 0,5% від суми (мінімум 5 грн) Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн)
Вкладчик1234 Карту для пополнения дал кассиру в руки, она ее провела в терминале своем. Очень удивился, и не стал пополнять счёт, так как заплатить 600 но комиссии на ровном месте не входило в мои планы