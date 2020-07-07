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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8625862686278628
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:09

  yoggik написав:вчера был в приват банке, планировал пополнить свою карту универсальная. Кассир говорит, а вы в курсе, что поменялся тариф и теперь будет комиссия 0.2 провента от суммы? Тут обсуждали уже эти изменения? При таком раскладе, приватом пользоватся не комильфо уже.

1. Это тариф для пополнения без наличия карты, только по номеру
2. Если не ошибаюсь, такой тариф только в некоторых западных областях. В остальных - "фикс-прайс" (несколько гривен) независимо от суммы. Такая себе "тарифная федерализация" в пределах одного банка. Но проверить не могу, т.к. в кассу хожу отсилы раз в год, и пользуюсь бесплатными услугами
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:05

Поповнення картки без її наявності (у т. ч. зарахування решти від 50 грн) у касі – 5 грн;
у терміналі самообслуговування – 0,5% від суми (мінімум 5 грн)
Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:29

Вкладчик1234
Карту для пополнения дал кассиру в руки, она ее провела в терминале своем. Очень удивился, и не стал пополнять счёт, так как заплатить 600 но комиссии на ровном месте не входило в мои планы
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:31

WachtAmRhein
А как вы предполагаете, надо было пополнять карту на 300к через терминал? Или в чем вопрос ваш
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 02:49

  yoggik написав:WachtAmRhein
А как вы предполагаете, надо было пополнять карту на 300к через терминал? Или в чем вопрос ваш

300к - это на депозит? Иначе зачем вообще такую сумму кидать на Уни примата...
На счет тарифов - я пока не вижу изменений, 0,2% - это только без наличия карты получателя, но с наличием своей карты ПБ.
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:08

Slx
оплата по договору, за 3 гр платеж. После всего, я позвонил в поддержку привата, и там подтвердили, что пополнение своей карты с комиссией 0.2 процента. Странно что тут никто не в курсе. Ну, или и кассир и оператор коддержки не поняли меня, что я хочу пополнить свою карту в кассе, а не пополнить чужую.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:10

  yoggik написав:WachtAmRhein
А как вы предполагаете, надо было пополнять карту на 300к через терминал? Или в чем вопрос ваш

300 купюр по 1К, минут 20 и готово :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:12

  ukrprom2014 написав:
  yoggik написав:WachtAmRhein
А как вы предполагаете, надо было пополнять карту на 300к через терминал? Или в чем вопрос ваш

300 купюр по 1К, минут 20 и готово :)

а кассета у #зеленелайно не расплавится? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:15

clientage
Я по 500 так делал.
Не побрезговала, даже не покраснела :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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